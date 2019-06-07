Регулятор предупредил о рисках нового постановления Кабмина про электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает доработать проект постановления Кабинета министров о возложении специальных обязанностей на рынке электрической энергии.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Как отметили в пресс-службе, реализация решения правительства от 5 июня принесет дополнительную нагрузку на промышленность и бюджет примерно на 37 млрд грн в год.
Кроме того, его невозможно реализовать ранее чем 1 октября.
В НКРЭКУ также прогнозируют следующие последствия вступления в силу данного постановления:
Банкротство и ликвидация поставщиков электроэнергии населению,
Угроза финансовой стабильности Операторов системы передачи и распределения,
За счет АЭС и ГЭС невозможно обеспечить доступной электроэнергией населения Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
В НКРЭКУ считают, что реализация постановления возможна при учете следующих положений:
Продажа не менее 80% электроэнергии, производимой АЭС, по прямым договорам по фиксированной цене,
Продажа не менее 50% электроэнергии, производимой ГЭС, по прямым договорам по фиксированной цене,
Вместо тарифа НЭК "Укрэнерго" обеспечить источник компенсации разницы в ценах за счет дополнительного дохода НАЭК "Энергоатом"
Напоминаем:
Кабинет министров возложил публичные спецобязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго".
Премьер-министр Владимир Гройсман при принятии документа заявил, что таким образом правительство предотвратит рост цены для населения в новом рынке.
Согласно проекту постановления, "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения PSO не более 60% своей электроэнергии, "Укргидроэнерго" – не более 20%.
Эта электроэнергия будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уровня.
При этом, согласно решению правительства, ПУУ будут покупать на аукционах не более 80% э/э, необходимой для обеспечения бытовых потребителей.
Остальное - компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго".
Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.
Экономическая правда
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