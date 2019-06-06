"Укравтодор" обвинил Нефедова в манипулировании темой прозрачности закупок

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины заявили, что проводят тендеры на Prozorro в рамках действующего законодательства, а их условия соответствуют законам конкуренции на рынке.

Об этом говорится на странице "Укравтодора" в Facebook в ответ на заявление первого заместителя министра экономики Максима Нефедова.

Он ранее заявил, что "Укравтодор" ввел в тендерную документацию требование, которое делает невозможным честную конкуренцию, на объекте по строительству обхода г. Дунаевцы Хмельницкой области.

"Сегодня в очередной раз заместитель Министра экономического развития и торговли Украины сманипулировал темой прозрачности закупок", - заявили в агентстве.

"Письмо-отзыв при проведении тендера требуется от балансодержателя, ведь только балансодержатель может дать объективную оценку о состоянии объекта после проведения ремонта в пределах гарантийных сроков. Балансодержателем дорог, согласно Закону "Об автомобильных дорогах", являются органы местного самоуправления, ОГА, службы автомобильных дорог в областях", - объяснили в "Укравтодоре".

В агентстве сообщили, что Антимонопольный комитет признал недельный срок предоставления письма-отклика до конечного срока подачи тендерного предложения таким, что не нарушает законодательство в сфере публичных закупок.

"Так или иначе граждане страны ждут реальных конструктивных решений, а не пустых обсуждений в сетях", - отметили в "Укравтодоре".

Напомним:

Ранее Нефедов сообщил о "знаменитой дороге Тернопольщины, которую разбили на 177 кусков по 40 метров, чтобы избежать тендера".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что будет ждать реакцииНационального антикоррупционного бюро.

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Экономическая правда