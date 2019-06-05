Украинцы оказались наиболее финансово неграмотными среди 30 стран ОЭСР

Оказывается, 52% украинцев хранят наличные дома, а средний уровень финансовой грамотности у украинцев самый низкий из всех 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Такие результаты социологического исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора", который был создан при поддержке Национального банка Украины.

В результате анкетирования оказалось, что показатель Украины по уровню финансовой грамотности - 1,6 из 21 возможного балла. Такой показатель Украина разделила с Польшей, но значительно отстала от Грузии, Латвии, Венгрии и даже России.

Общий балл уровня финансовых знаний самый низкий среди баллов соседей: Польши и Грузии, но на уровне с Беларусью и Таиландом.

Оказалось, что украинцы знают, что такое "инфляция" и "проценты по кредиту", но хуже ориентируются в макроэкономических показателях.

Люди, которые имеют банковские счета, имеют более высокий уровень финансовой грамотности. Но при этом оказалось, что далеко не все понимают, есть ли у них банковский счет. Например, украинцы теряются, означает ли банковская карта, что они вовлечены в банковскую систему.

Более половины опрошенных хранят средства дома, и показывают низкий уровень пользования банковскими счетами. Причиной этого является отсутствие доверия к банковским учреждениям.

По уровню качества финансового поведения Украина опередила всех своих соседей: Польшу, Беларусь, Грузию и Венгрию, и показала высокий средний результат по странам.

Более 70% людей постоянно следят за финансовыми делами, более 80% делают обдуманные покупки, а 73% платят вовремя счета. Такие показатели на уровне показателей Нидерландов, и лучше показателей в Польше.

Подавляющее большинство украинцев гораздо больше ориентируются на краткосрочную, чем на долгосрочную перспективу, и более сосредоточены на расходах, чем на сбережениях.

30% украинцев занимают средства, что очень близко к показателю в Бразилии. А 58% граждан сказали, что за последний год им приходилось "сводить концы с концами". В Польше такой же ответ дали 18% опрошенных.

Из всех опрошенных 70% людей сказали, что готовы учиться, а 60% из них готовы это делать даже самостоятельно.

Отметим, 73% украинцев придерживаются левых и авторитарных взглядов о влиянии государства на экономику и свободы.

Янина Корниенко, ЭП