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Apple представила iOS 13 для iPhone: что нового?

Вторник, 4 июня 2019, 15:06
 

Корпорация Apple анонсировала новую версию iOS 13.

Новую ОС представили на конференции для разработчиков WWDC в калифорнийском Сан-Хосе, сообщается на сайте Apple.

iOS 13 будет доступна для айфонов, начиная с iPhone 6S.

Приложения в новой версии iOS открываются в два раза быстрее благодаря улучшеной производительности, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее.

В новой версии операционной системы улучшены функции для редактирования контента. Раздел редактирования фотографий получил новый интерфейс и впервые добавлена возможность редактирования видео.

iOS 13 также получит изображения профилей и отображаемых имен, которыми можно делиться с другими пользователями. Похожие возможности есть в WhatsApp и Facebook Messenger.

В клавиатуру Apple добавила свайпы.

Кроме того, в iOS добавили возможность делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.

Apple полностью обновила программу Напоминания, изменив внешний вид приложения и добавив новые фильтры.

Кроме этого, обновления получили Заметки, браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).

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Apple

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