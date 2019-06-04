Apple представила iOS 13 для iPhone: что нового?
Корпорация Apple анонсировала новую версию iOS 13.
Новую ОС представили на конференции для разработчиков WWDC в калифорнийском Сан-Хосе, сообщается на сайте Apple.
iOS 13 будет доступна для айфонов, начиная с iPhone 6S.
Приложения в новой версии iOS открываются в два раза быстрее благодаря улучшеной производительности, а функция Face ID запускает заблокированный экран на 30% быстрее.
В новой версии операционной системы улучшены функции для редактирования контента. Раздел редактирования фотографий получил новый интерфейс и впервые добавлена возможность редактирования видео.
iOS 13 также получит изображения профилей и отображаемых имен, которыми можно делиться с другими пользователями. Похожие возможности есть в WhatsApp и Facebook Messenger.
В клавиатуру Apple добавила свайпы.
Кроме того, в iOS добавили возможность делиться звуком со своего устройства на две пары наушников AirPods.
Apple полностью обновила программу Напоминания, изменив внешний вид приложения и добавив новые фильтры.
Кроме этого, обновления получили Заметки, браузер Safari, почтовый сервис Apple Mail и карты Apple Maps (в них добавили функцию, похожую на Google Street View).
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