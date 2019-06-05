Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом до 2022 года

Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

"5 июня Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом", - говорится в сообщении.

Стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена на постепенное достижение к концу 2022 года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

"После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года. Этот индикатор является одним из ключевых для инвесторов, ведь показывает способность страны возвращать долги. Это также свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны", - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова.

Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую динамику.

Реализация задач Стратегии включает следующие основные мероприятия:

- увеличение доли госдолга в национальной валюте;

- привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые ОВГЗ;

- удлинение среднего срока до погашения государственных ценных бумаг и обеспечения равномерного графика погашения госдолга;

- осуществление операций по активному управлению госдолгом для снижения пиковых нагрузок на бюджет и стимулирование спроса на государственные ценные бумаги;

- проведение работы по обеспечению полноценного доступа Украины на международный рынок капитала;

- дальнейшее совершенствование политики управления госдолгом путем создания и функционирования Агентства по управлению государственным долгом с использованием лучших мировых практик;

- увеличение долгосрочного льготного финансирования путем расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями (в частности, Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, ЕИБ) и странами-партнерами.

Внедрение среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы, уверены в Минфине, позволит увеличить уровень прозрачности политики управления государственным долгом и повысить ее эффективность.

Напомним, на 30 апреля 2019 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,12 трлн грн, или 79,82 млрд долларов.

Согласно данным председателя совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в июне-августе 2019 года Украине нужно будет выплатить 1,8 млрд долларов внешних долгов, в сентябре - 1,7 млрд долларов.