В Украине изменили ширину крайних полос на автотрассах

Министерство регионального развития и строительства изменило ширину крайних полос движения при строительстве дорог.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона.

Обновленные государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования предусматривают сужение ширины левых полос движения на дорогах первой категории (с 3 и более полосами движения в одном направлении) до 3,5 м вместо 3,75 м.

"Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос", - говорится в сообщении.

"Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, следовательно, аварий и ДТП станет меньше. Изменение начнет действовать уже с 1 сентября", – заявил Парцхаладзе.

По словам чиновника, новыми изменениями также установлена ​​новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м.

Парцхаладзе пояснил, что действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

Также в новых изменениях ГСН установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное.

Ожидается, что благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.

Напоминаем:

С 1 сентября вступили в силу новые Государственные строительные нормыотносительно минимально допустимой ширины полосы движения.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

По информации Укравтодора, ежегодно в Украине совершается в 180 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает до 5 тысяч человек и травмируются около 30 тысяч. До 80% таких происшествий происходит в населенных пунктах.

Основными причинами таких происшествий являются нарушения водителями скоростного режима, что приводит к столкновениям и наезду на пешеходов.

В "Укрдоринвесте" говорят, что сужение полос дорог в городах приведет к снижению скоростного режима и обеспечит повышенную безопасность движения всем участникам.

Экономическая правда