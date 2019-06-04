В аэропорт "Борисполь" могут начать курсировать частные поезда – "Укрзализныця"

На маршруте в Международный аэропорт "Борисполь" могут появиться частные поезда.

О таком варианте расширения провозных мощностей рассказал глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, сообщают avianews.

"Вариантов приобретения подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и собственные средства "Укрзализныци", — рассказал Кравцов.

Глава правления УЗ считает, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров в количестве пяти единиц, которые смогли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в Борисполь и в обратном направлении.

"Один поезд такой комплектации потянет на 9 млн евро. К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована", — заявил Кравцов.

Напомним, что ранее на Видубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express.

Экономическая правда