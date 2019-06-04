Доля NPL в портфеле украинских банков снизилась до 51,43%



Доля неработающих кредитов (NPL) в портфеле 78 украинских банков в апреле 2019 года снизилась с 51,68% до 51,43% по сравнению с 52,85% на начало этого года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как говорится в информации Нацбанка, по абсолютному значению объем NPL в апреле уменьшился на 1,8%, или 11,111 млрд грн – до 599,544 млрд грн.

При этом кредитный портфель банков уменьшился на 1,3%, или на 15,911 млрд грн и достиг 1 трлн 165,796 млрд грн.

Нацбанк указывает, что сокращение доли неработающих кредитов произошло как в корпоративном секторе (с 55,24% до 54,9%), так и по кредитам физлицам (с 44,12% до 42,63%).

Как уточняет НБУ, в общем объеме неработающих кредитов на корпоративный сектор на начало мая этого года приходилось 510,084 млрд грн, на физлиц – 87,62 млрд грн, на межбанк – 1,079 млрд грн и на коммунальный и госсектор – 0,761 млрд грн.

Согласно статистике, по-прежнему лидерами по доле NPL остаются госбанки, которые ухудшили этот показатель в апреле с 65,21% до 66,22%, в том числе Приватбанк, который улучшил показатель с 82,36% до 82,08%.

Банки с иностранным капиталом снизили долю неработающих кредитов в апреле с 39,18% до 37,4%, а с частным капиталом – с 21,75% до 21,57%.

Для примера: доля плохих кредитов в центральном банке Сингапура, который стал супер-регулятором, несмотря на зависимость от правительства, составляет всего 1,2%.

Читайте детальнее в колонке ЭП: "Лучший центробанк в мире. Что нужно знать об еще одном сингапурском чуде".

Экономическая правда