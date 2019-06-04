Смартфон вместо терминала: в Украине тестируют технологию приема платежей Tap to Phone

Компания Visa и Ощадбанк начали тестирование уникального для Украины технологического решения Tap to Phone - нового формата приема платежей,который предусматривает использование смартфонов вместо привычных терминалов.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Технология, которая впервые презентуется в Украине и странах СНГ и Юго-Восточной Европы, призвана значительно расширить возможности приема электронных платежей и ускорить их масштабирования в интересах пользователей бесконтактных платежных средств, торгово-сервисных предприятий и банков", - отмечается в сообщении.

Tap to Phone позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем на POS-терминал без дополнительного оборудования, отметили в банке.

Это решение позволит упростить ведение малого и среднего бизнеса: предприниматели смогут значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей, увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

А потребители получат лучший опыт и смогут оплачивать покупки "безопасно, быстро и удобно даже там, где раньше это было невозможно", добавили в госбанка.

По словам председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного, с помощью этой технологии предприниматели почувствуют двойной эффект для бизнеса - это экономия средств, ведь не нужно арендовать POS-терминалы, и лояльность со стороны потребителей.

"Tap to Phone особенно пригодится мелким торговцам на ярмарках и фестивалях, курьерам, таксистам. Итак, кроме терминалов теперь есть еще одно решение, а значит, оплачивать покупки еще проще, еще удобнее ", - резюмировал Пышный.

Напомним, что доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами в Украине в первом квартале-2019 составила 50%, при этом 8 из 10 операций - безналичные.

Экономическая правда