В Украине создадут систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов

Министерство образования и науки совместно с Пенсионным фондом будут работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования.

Об этом шла речь на заседании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения, которая состоялась 3 июня в Киеве, сообщает Министерство образования.

"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она окончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям", - пояснили в министерстве.

Также это даст министерству важные данные о качестве образования и возможностях, которые дают учебные заведения, для корректировки образовательной политики, добавила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она пояснила, что МОН не может создать такую ​​систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которые находятся в подчинении различных структур.

"Главное - это свод нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужны не только сотрудничество, но и изменения в законодательство. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласования этого документа и принятия его Верховной Радой", - отметила Гриневич.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли инициировало реформу национальной системы квалификации, что позволит улучшить соответствие образования запросам рынка труда.

В частности, такая реформа поможет более точно отслеживать реальную занятость и прогнозировать потребности в кадрах, государственный заказ, уровень безработицы в зависимости от возраста, образования, сектора экономики.

Экономическая правда