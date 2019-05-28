В правительстве взялись за улучшение соответствия образования запросам рынка труда

Министерство экономического развития и торговли инициировало реформу национальной системы квалификации, что позволит улучшить соответствие образования запросам рынка труда.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Минэкономразвития вместе другими органами власти инициировали реформу национальной системы квалификации. Она позволит согласовать между собой образование и рынок труда, улучшить соответствие образования и занимаемой должности, потому что система профессионально-технического образования готовит специалистов почти по 480 профессиям, а высшего - по около 400 специальностям", - приводятся в сообщении слова первого вице-премьер министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

По его словам, такая реформа поможет более точно отслеживать реальную занятость и прогнозировать потребности в кадрах, госзаказ, уровень безработицы в зависимости от возраста, образования, сектора экономики.

"Доисторический СССРовський Классификатор профессий ДК 003:2010 - это перечень из 11 000 профессий, которые дублируются, повторяются и пересекаются без всякой логической причины и цели. Это собранный в длинные километры неструктурированный текст, где трудно найти правильный код, который потом надо совместить еще с несколькими "классификаторами", - описывает проблему первый вице-премьер-министр.

Кубив поручил Министерству социальной политики и ряду других учреждений до 29 мая 2019 года разработать "дорожную карту" по решению проблем по поводу Классификатора профессий ГК003:2010 и сформировать группу экспертов, которая разработает проект нового, современного Реестра, гармонизированного с международными стандартами и современными потребностями рынка труда.

Напомним, ранее в OLX рассказали, какая работа есть для студентов на лето.