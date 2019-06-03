У Зеленского объяснили приезд олигарха Пинчука в АП
Олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций по поводу назначения Кучмы представителем в Трехсторонний контактной группе от Украины.
Об этом на брифинге 3 июня сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским, чтобы обсудить ту должность, которую сегодня ему было предложено - возглавить ТКГ и представлять Украину", - сказала она.
Как сообщалось, вечером 31 мая Пинчук непублично посещал Администрацию президента Зеленского, хотя действующий президент ранее обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными.
В то же время, машины из кортежа Пинчука и Кучмы видели в АП дважды, 31 и 28 мая.
Читайте также: "Олигархов много - президент один. Порошенко против Коломойского, Фирташа и Левочкина".
Напомним:
3 июня президент Зеленский вернул к переговорам Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
Накануне выборов Пинчук занимал нейтральную позицию и публично не поддерживал ни одного кандидата.
Украинская правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua