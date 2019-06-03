У Зеленского объяснили приезд олигарха Пинчука в АП

Олигарх Виктор Пинчук посещал Администрацию президента вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой для консультаций по поводу назначения Кучмы представителем в Трехсторонний контактной группе от Украины.

Об этом на брифинге 3 июня сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Он действительно приезжал в Администрацию президента 31 мая. Он приезжал со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с президентом Зеленским, чтобы обсудить ту должность, которую сегодня ему было предложено - возглавить ТКГ и представлять Украину", - сказала она.

Как сообщалось, вечером 31 мая Пинчук непублично посещал Администрацию президента Зеленского, хотя действующий президент ранее обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными.

В то же время, машины из кортежа Пинчука и Кучмы видели в АП дважды, 31 и 28 мая.

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Напомним:

3 июня президент Зеленский вернул к переговорам Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.

Накануне выборов Пинчук занимал нейтральную позицию и публично не поддерживал ни одного кандидата.

Украинская правда