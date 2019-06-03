Пинчук непублично посещал АП, хотя Зеленский обещал прозрачные отношения с бизнесом

Вечером 31 мая олигарх Виктор Пинчук непублично посещал Администрацию президента Владимира Зеленского, хотя действующий президент ранее обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными.

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях".

Отмечается, что около 19:00 вечера пятницы автомобиль олигарха выехал из боковых ворот Администрации президента, у которых его ждала машина сопровождения.

Журналисты заметили авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП и во вторник 28 мая.

Журналисты отправили запрос на имя президента Зеленского и олигарха Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.

Пока что стороны не дали ответ, однако журналисты обещают их опубликовать, как только ответы появятся.

Напомним, ранее президент Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными.

"Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей", - писал Зеленский на своей странице Facebook, анонсируя встречу с представителями бизнеса.

Похожие идеи высказывали также представители команды Зеленского, с которыми журналисты общались еще перед первым туром выборов президента.

Так, в ответ на вопрос о том, какой бы была реакция команды Зеленского, если бы он кулуарно встречался с олигархами, "главный идеолог" Руслан Стефанчук заявил, что он "этого не представляет": "Я глубоко убежден, что этого не может произойти".

А другой член команды, политконсультант Дмитрий Разумков настаивал, что не знает случаев, когда на решения Зеленского влияли олигархи.

"Я ни разу не видел, чтобы во время принятия решения Владимиром Зеленским на этих совещаниях присутствовал кто-то из олигархов. Или кто-то ему звонил или рекомендовал", - подчеркнул он.

Журналисты напомнили, что в течение президентской каденции Порошенко неоднократно было зафиксировано визиты к его Администрации политиков, бизнесменов с сомнительной репутацией и олигархов, которые сам глава государства и его посетители старались не афишировать.

Например, в феврале 2016-го АП посещал олигарх Игорь Коломойский.

Весной 2016 года журналисты зафиксировали, как через боковые ворота АП выезжал кортеж олигарха Рината Ахметова.

В декабря 2017 году журналисты стали свидетелями посещения Администрации новым украинским олигархом Павлом Фуксом.

А уже в мая 2018 года удалось зафиксировать тайные визиты бизнесменов братьев Суркисов в АП.

В ноябре-2018 съемочная группа заметила, что в АП наведывался кортеж олигарха Виктора Пинчука - в то же время, когда туда же приезжал кортеж бывшего главы администрации Порошенко Бориса Ложкина. Они практически одновременно приехали и уехали с Банковой.

В течение октября-декабря-2018 журналисты трижды становились свидетелями того, как влиятельный столичный бизнесмен Вадим Столар посещал АП - для его визитов даже применялись меры конспирации.

Кроме того, журналисты неоднократно фиксировали, как на Банковую к Порошенко приезжал лидер пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук - и даже навещал частный дом главы государства в Козине.

Напомним:

25 апреля в Киеве состоялась очередная встреча, где бизнес озвучил свои ожидания к экономической политике

Как отмечалось, для бизнеса принципиальным остается продолжение реформ, назначения на ключевые должности людей с чистой репутацией и дистанцирование олигархов от государственной политики.

Читайте подробнее в колонке ЭП: "Большие надежды: чего ждет бизнес от Зе! Команды".

Также напомним, что Зеленский регулярно встречается с Коломойским и 13 раз летал в города, где живет олигарх.

Читайте больше в публикации ЭП: "Дорогой Игорь Валерьевич. Как президент Зеленский может повлиять на бизнес Коломойского".

экономическая правда