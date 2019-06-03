"Укравтодор" хочет создать "черный список" подрядчиков

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак будет настаивать на создании "черного списка" компаний строительного рынка.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Кроме постоянных ежедневных проверок на площадках, есть наша централизованная организация, которая называется "Доркачество". Она отвечает за ежедневные проверки на всех объектах. Кроме того, ежегодно по всей стране проводим проверки после завершения и в начале строительного сезона. Также на капитальных ремонтах привлекаем независимых инженеров-консультантов, независимый надзор. То есть мы жестко контролируем качество", - заверил Новак.

"Все выявленные недостатки должны быть устранены за счет подрядчика. Если он не устраняет, то идем в суд", - констатировал он.

"Я буду настаивать на создании черного списка компаний строительного рынка. Если есть серьезные замечания к компаниям, нужно, чтобы они либо изменили свой подход к качеству выполнения работ, или вышли из рынка", - считает Новак.

"Следующая важное условие - все акты выполненных работ принимаются и оплачиваются только после проверки "Доркачеством". То есть заплатить подрядчику без проверки и исправления недостатков невозможно. На все ремонты - гарантия пять лет, а на капитальные ремонты - десять. В течение этого времени подрядчик должен устранить все недостатки за свой счет", - заявил руководитель "Укравтодора".

Новак также рассказал, что в Украине появились дороги европейского качества.

Полный текст интервью читайте по ссылке: "Смотрящих" за дорогами в Украине нет — интервью с главой "Укравтодора"

Экономическая правда