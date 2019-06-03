Huawei приостановила производство смартфонов

Тайваньский производитель электроники Foxconn приостановил производство смартфонов Huawei после того, как китайская компания сократила свои заказы.

Об этом сообщает Engadget.

По мнению экспертов, без поддержки Foxconn и других компаний, смартфоны Huawei не смогут конкурировать с телефонами других компаний за пределами Китая.

"Без официальной поддержки Android (и, следовательно, официальных приложений Google) или поддержки партнеров по оборудованию, таких как Qualcomm, телефоны Huawei не будут такими привлекательными за пределами Китая", - говорится в сообщении.

В самой Foxconn отказались от комментариев. Huawei также изначально не отвечает на запросы о комментариях.

Отметим, что Foxconn производит устройств для большинства брендов смартфонов, включая Apple и Xiaomi.

Как стало известно 27 мая, Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei.

Напомним:

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

Экономическая правда