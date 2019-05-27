Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei - СМИ



Компания Microsoft прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.

Об этом со ссылкой на источники в СМИ сообщает ITCua.

Так, согласно сообщениям СМИ, сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, а заказы на устройства Huawei с ОС Windows больше не принимаются.

Отдельно говорится, что Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei серии MateBook, которые наряду с моделями других производителей являются самыми видными представителями сегмента ноутбуков под управлением Windows.

Как известно, недавно правительство США внесло Huawei в черный список компаний, с которыми американским фирмам запрещено вести бизнес. С тех пор от сотрудничества с китайской компанией отказались Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и многие другие производители.

Кроме того, будущий флагман Huawei Mate 20 Pro исключили из бета-тестирования новой операционной системы Android Q, а организации Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA и PCIe аннулировали членство Huawei.

Напомним:

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

Экономическая правда