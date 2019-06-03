Кабмин прекратил полномочия двух членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров поддержал решение наблюдательного совета АО "Укрзализныця"о прекращении полномочий членов правления Сергея Михальчука и Александра Бужора.

Соответствующее постановление №456 от 17 апреля 2019 года обнародовала газета "Урядовый курьер".

В сообщении на сайте мадиацентра УЗ "Магистраль" отмечается, что набсовет "Укрзализныци" поручил председателю правления ускорить процесс отбора кандидатур на должности членов правления.



Согласно данным железнодорожного перевозчика, Михальчук был членом правления УЗ с октября 2015 года. Бужор занимал должность с июня 2016 года.



Помимо них членами правления на данный момент являются Иренеуш Василевский, Желько Марчек, Ремигиуш Пашкевич и Марек Залесный.

Напомним, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение уволить двух членов правления компании 5 апреля 2019 года.

Тогда источник ЭП в правительстве сообщил, что скорее всего, в "Укрзализныце" решили начать кадровые чистки людей с негативной репутацией.

Напомним:

В апреле 2018 года СБУ и ГПУ пришли с обысками в "Укрзализныцю" к Михальчуку. Он подозревался "в деле злоупотреблений в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов" вместе с братьями Дубневичами.

В 2009-2011 годах он был заместителем гендиректора "Укрзализныци" Михаила Костюка. Последний известен тем, что запатентовал вместе с Дубневичами рельсовые скрепления, за которые УЗ ежегодно платила миллионы гривень.

В августе 2018 Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 36 протоколов об административных правонарушениях по непредоставлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии члена правления ПАО "Укрзализныця" Александра Бужора.

"Александр Бужор, получая доход по месту осуществления трудовой деятельности, обязан был подавать соответствующее уведомление о получении аванса и второй половины заработной платы, поскольку сумма начисленных ему средств значительно превышала установленный порог и составляла от 101 739 до 337 861 гривень. Однако чиновник ни разу сообщение не подавал", - сообщали в НАПК.

Экономическая правда