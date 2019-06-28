Россия возобновит поставки сжиженного газа в Украину 

Министерство экономического развития РФ в полном объеме удовлетворило заявки компаний "Роснефть" и "Лукойл"на поставку сжиженного газа в Украину в течение июля.

Об этом со ссылкой на заявления трейдеров, имеющих контракты с трейдерами этих производителей, сообщил enkorr.

"В случае с "Роснефтью", ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК", — сообщил собеседник .

Напомним, что по имеющейся информации, квота составляет 43 тыс. т.

Ожидается, что компания "Укрэнерджи", которая является поставщиком ресурса "Лукойла", ожидает на июль поставку 15 тыс. т.

Кроме того, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителейна транзитные поставки СУГ в Украину.

"Объем транзита ожидается на уровне 30–35 тысяч тонн", — сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, речь идет об объеме "Тенгизшевройла".

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном СУГ.

В то же время есть опасения, что из-за ремонтных работ на Локосовском ГПЗ "Лукойла", может сократиться поставка СУГ компанией в Украину.

Напомним, что этот ГПЗ является основным поставщиком широкой фракции легких углеводородов для Пермского НПЗ компании, с которого осуществляются отгрузки в адрес "Укрэнерджи".

Напомним:

18 апреля Россия ввела санкции в отношении Украины, предусматривающие ограничение на поставку нефтепродуктов.

По решению правительства РФ, вывоз СУГ и ДТ из России в Украину возможен только при наличии специального разрешения Минэкономразвития РФ.

При этом объем разрешенного экспорта корректируется российским министерством ежемесячно.

Санкции вступили в силу с 1 июня.

В конце мая стало сжиженный газ в Украине резко подорожал на 30%. Причиной этому сталовступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

Ранее, 24 мая, поставки сжиженного газа в Украину из Казахстана также были приостановлены.