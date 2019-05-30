Сжиженный газ в Украине резко подорожал на 30%

Цена на сжиженный природный газ всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросла на 30% (на 5,453 тысячи гривень) – до 24,421 тысячи гривень за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Данная стоимость ресурса является рекордной за последние семь месяцев – цена на бирже 7 ноября 2018 года составляла 23,493 тыс. грн/т, отметили в УЭБ.

Комментируя резкое изменение стоимости, коммерческий директор АО "Укгразвыдобування" Сергей Федоренко отметил, что причиной этому является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)", – написал он в Facebook.

Федоренко добавил, что в ближайшее время также возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.

Напомним:

Импорт бензинов в Украину за 7 месяцев 2018 года сократился на 9,8% до 631,3 тыс тонн.

Поставки бензина из Беларуси, основного источника импорта этого топлива, снизились на 11,5% до 508,3 тыс тонн.

Литовские и польские НПЗ группы Orlen нарастили поставки на 6% до 114,1 тыс тонн.

Практически весь импорт бензинов осуществляется железнодорожным транспортом.

На морские поставки пришлось 7,8 тыс тонн против 4,6 тыс тонн за аналогичный период 2017 года.

Доля украинских НПЗ в структуре наполнения рынка бензинов за 7 месяцев 2018 года составила 43,8% против 40,6% за аналогичный период 2017 года.

За 9 месяцев 2018 года в балансе украинского рынка дизтоплива доля белорусских производителей сократилась с 43% до 35% по сравнению с прошлым годом, в то время как доля поставок из России выросла с 28% до 37%.

Как сообщалось, 18 апреля Россия запретила экспорт нефти и бензина в Украину.

24 мая поставки сжиженного газа в Украину из Казахстана были приостановлены.

Экономическая правда