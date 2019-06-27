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Аграрии собрали уже 2,7 миллиона тонн зерна - Минагрополитики

Четверг, 27 июня 2019, 19:51

Украинские аграрии из 11 областей уже намолотили 2,7 миллиона тонн зерна, полевые работы проведены на площади 847 тысяч гектаров (9%).

Об этом по состоянию на 27 июня сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Озимой пшеницы собрали 1 миллион тонн с площади 330 тыс. га или 5% к прогнозу, ячменя - 1,5 миллиона тонн с площади 452 тыс. га (18% к прогнозу), гороха - 135 тыс. тонн с площади 65 тыс. га или 23% к прогнозу.

Озимого рапса обмолочено на площади 104 тыс. га (8%) и собрано 190 тыс. тонн.

Напомним:

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года экспортировала 45,4 млн тонн зерновых, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на конец 2018 года Украина собрала рекордный урожай зерновых.

Экономическая правда

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аграрии

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