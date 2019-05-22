Украина экспортировала на четверть больше зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года экспортировала 45,4 млн тонн зерновых, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О таких показателях по состоянию на 22 мая сообщает Министерство аграрополитики и продовольствия, передает Интерфакс-Украина.

По данным министерства, к настоящему времени экспортировано 26,4 млн тонн кукурузы, 14,8 млн тонн пшеницы, 3,5 млн тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 262 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.

По данным министерства, экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

Напомним, что по состоянию на конец 2018 года Украина собрала рекордный урожай зерновых.

Также напомним, что ЕБА просит ввести новый ГОСТ на пшеницу в июне - до того, как стартует кампания по уборке пшеницы.

Экономическая правда