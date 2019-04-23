Сколько заработали владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве

С начала года владельцы домашних электростанций Киева заработали на продаже электроэнергии почти 400 тысяч гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские энергетические услуги", передает Укринформ.

"Более 100 домохозяйств города, имеющие бытовые солнечные электростанции, самостоятельно генерируют электроэнергию для собственных нужд, а избыток продают в сеть. В течение января-марта в сеть поступило более 66 тыс. КВт-ч. электроэнергии, которая была произведена бытовыми солнечными электростанциями Киева. Поставщик "Киевские энергетические услуги" провел начисления и совершил выплаты их владельцам на сумму почти 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что установка домашних солнечных электростанций в городах - мировой тренд, который становится все более популярным и в столице Украины.

"Производители не только обеспечивают "зеленой" энергией себя, но и зарабатывают на продаже ее излишков государству. Мы ежемесячно получаем данные от оператора системы распределения об объеме электроэнергии, которая таким образом продается в сеть, и осуществляем начисления и выплаты на банковские счета клиентов, указанные в договоре", - прокомментировал директор компании "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников.

Поставщик осуществляет начисление по установленному НКРЭКУ "зеленому" тарифу, по которому государство покупает электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии: солнца, ветра, биомассы и воды.

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