Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 27 июня на уровне 26,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,73 гривни (на 26 июня - 29,82 гривни).

Напоминаем:

26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.

26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,18 гривни за доллар.

Экономическая правда