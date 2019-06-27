Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару и евро
Четверг, 27 июня 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 27 июня на уровне 26,16 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,73 гривни (на 26 июня - 29,82 гривни).
Напоминаем:
26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,19 гривни за доллар.
26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16 - 26,18 гривни за доллар.
Экономическая правда
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