У Косюка говорят, что ЕБРР не отказывался от кредитования МХП

Встреча Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития касательно выдачи кредита компаний "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка была перенесена по техническим причинам.

Об этом ЭП сообщили в пресс-службе МХП.

"Это довольно стандартная процедура. Новая дата собрания будет назначена в ближайшее время. Нет никакой прямой взаимосвязи между переносом встречи Совета директоров ЕБРР и торговыми взаимоотношениями между ЕС и Украиной", - заявили в пресс-службе.

"Возможно, эту ситуацию пытаются использовать депутаты в своих коммуникациях накануне выборов в Европарламент", - считают в компании.

Как отмечается, изначально при подаче заявки на кредит от ЕБРР средства планировались на покупку птицефабрики Perutnina в Словении.

"Однако Совет директоров был назначен на май. МХП в свою очередь приобрел компанию и закрыл сделку (произвел оплату) ещё в апреле 2019 года. Соответственно, на данный момент кредит ЕБРР будет направлен на оптимизацию кредитного портфеля МХП и рефинансирование", - заявили в МХП.

Ранее сообщалось, что ЕБРР заблокировал кредиты компании Косюка из-за использования лазейки в соглашении с ЕС.

Напомним:

В апреле комитет Европарламента по международной торговле раскритиковал Украину за использование лазейки в Соглашении об ассоциации для экспорта курятины.

Также стало известно, что Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, цель которого – ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Евросоюз увеличит беспошлинные квотына курятину из Украины и закроет лазейку Косюка.

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Экономическая правда