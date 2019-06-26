Разработчик системы для продажи билетов онлайн обвинил руководство УЗ в давлении
Компания "Уніт", которая работает над электронной системой "Укрзализныци" для продажи билетов, обвинила руководство госпредприятия в давлении.
Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на представителей компании "Уніт".
Разработчик заявляет, что должностные лица УЗ пытаются передать управление сервиса частной компании.
"Организованная преступная группа должностных лиц АО "Укрзализныця" в сговоре с частной компанией принимает меры, чтобы вывести из-под контроля госпредприятия электронную систему для дальнейшей передачи ее в управление частной компании", - говорится в письме "Унит" к главе правления УЗ Евгению Кравцову.
Разработчик утверждает, что для достижения этой цели должностные лица филиала "ГІОЦ" искусственно создают перебои в работе сервиса.
По словам представителей компании, "в дальнейшем система может быть принудительно остановлена этими лицами", чтобы обвинить в этом "Уніт".
"Такие деструктивные действия, которые могут привести к полной остановке системы, подрывают работу стратегического для Украины предприятия", - подчеркивает разработчик.
Напомним:
"Укрзализныця" предупредила о возможных кратковременных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за высокой загруженности.
Ранее "Укрзализныця" назначила на летний период четыре дополнительных поезда, увеличив количество дополнительных поездов до 26.
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