Разработчик системы для продажи билетов онлайн обвинил руководство УЗ в давлении

Компания "Уніт", которая работает над электронной системой "Укрзализныци" для продажи билетов, обвинила руководство госпредприятия в давлении.

Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на представителей компании "Уніт".

Разработчик заявляет, что должностные лица УЗ пытаются передать управление сервиса частной компании.

"Организованная преступная группа должностных лиц АО "Укрзализныця" в сговоре с частной компанией принимает меры, чтобы вывести из-под контроля госпредприятия электронную систему для дальнейшей передачи ее в управление частной компании", - говорится в письме "Унит" к главе правления УЗ Евгению Кравцову.

Разработчик утверждает, что для достижения этой цели должностные лица филиала "ГІОЦ" искусственно создают перебои в работе сервиса.

По словам представителей компании, "в дальнейшем система может быть принудительно остановлена ​​этими лицами", чтобы обвинить в этом "Уніт".

"Такие деструктивные действия, которые могут привести к полной остановке системы, подрывают работу стратегического для Украины предприятия", - подчеркивает разработчик.

Напомним:

"Укрзализныця" предупредила о возможных кратковременных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за высокой загруженности.

Ранее "Укрзализныця" назначила на летний период четыре дополнительных поезда, увеличив количество дополнительных поездов до 26.