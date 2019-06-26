Украина потеряла около 10 миллиардов из-за теневого рынка нефтепродуктов - ассоциация

Нефтегазовая ассоциация Украины оценивает потери государственного и местного бюджетов в 2018 году от теневого рынка нефтепродуктов в 10 миллиардов гривень.

Об этом сообщила президент ассоциации Неля Привалова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По ее словам, решить эту проблему может ужесточение мер по контролю оборота нефтепродуктов. В частности - введение лицензирования и усиление ответственности за незаконные операции по торговле и хранению топлива.

В связи с этим она призвала Кабинет министров не затягивать с принятием подзаконных актов для ввода лицензирования.

По ее словам, если подзаконные акты не утвердят своевременно, то может возникнуть риск, когда старые нормы законов уже не работают, а новые еще не вступили корректно в работу. В связи с этим может возникнуть "ситуация некого правового коллапса", подчеркнула она.

Также президент ассоциации добавила, что действия правительства в отношении данных реформ можно назвать "маркером зрелости и готовности к внедрению системных, комплексных, цивилизованных реформ".

"Они (действия – ред.) обеспечат безопасность жизни, здоровья граждан и окружающей инфраструктуры, равные условия на рынке для бизнеса, устойчивости рынка нефтепродуктов, неотвратимости наказания за нелегальную деятельность, наполнение бюджета налогами, а также финансирования за счет получения дополнительных средств инфраструктуры населенных пунктов, ремонта дорог и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов", - добавила Привалова.

По оценке ассоциации, в настоящее время в Украине нелегально работает минимум 1,5 тыс. заправок, через которые ежемесячно реализуется до 40 тыс. тонн топлива. Теневой рынок в сегменте дизтоплива составляет около 20%, сжиженного газа – 50%.

Напомним:

Верховная Рада перенесла срок введения лицензирования хранения нефтепродуктов с 1 июля 2019 года на 1 января 2020-го, приняв законопроект №10359 за основу и в целом, однако президент не подписал закон.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя введение лицензирования хранения топлива, заявил, что бизнес в Украине, особенно малый, к этому не готов.

Он также сказал, что Кабмин уже просил парламент перенести введение лицензирования, однако "парламент занимается другими вопросами". Однако пообещал до 1 июля "еще раз попросить их".

Закон о лицензировании хранения топлива предусматривает модернизацию системы электронного администрирования его реализации на каждом акцизном складе, запуск новой системы контроля над фактическим оборотом и остатками топлива, усиление ответственности за нелегальные операции с топливом.

Представители агропромышленного бизнеса, в частности, Всеукраинская аграрная рада, выступали против введения лицензирования хранения нефтепродуктов для аграриев, ссылаясь на проблемы с ее оформлением.

Экономическая правда