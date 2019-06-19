Введение лицензирования хранения топлива могут перенести - Гройсман

Бизнес в Украине, особенно малый, не готов к введению лицензирования хранения топлива, которое должно вступить в силу с 1 июля.

Такое мнение высказал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров 19 июня.

Он отметил, что "маленькие хозяйства начинают заниматься лицензиями на хранение топлива", а назвал это "колоссальной ерундой".

"Мы просили, чтобы парламент перенес это, но пока парламент занимается другими вопросами. Возможно, мы успеем до 1 июля еще раз попросить их", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что, по его мнению, этот закон призван не облегчить, а сделать тяжелее жизни людей.

Как сообщалось, с 1 июля вступают в силу изменения, внесенные Законом Украины № 2628-VIII, которые, в том числе, касаются аграриев в части хранения агропредприятиями горючего.

В частности, за отсутствие лицензии на хранение топлива аграриев могут оштрафовать на полмиллиона гривень.

Экономическая правда