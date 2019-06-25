Адвокаты Фирташа разочарованы решением австрийского суда - заявление

Адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что разочарованы решением Верховного суда Австрии разрешить экстрадицию украинского олигарха в США.

Об этом они сообщили Экономической правде.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - отметили они.

Также адвокаты подчеркнули, что Фирташ никогда не занимался бизнесом в США.

"Он никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - говорится в сообщении.

В действительности, отмечает сторона защиты, примечательным является тот факт, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Фирташа, а также никого другого в даче взяток.

"Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - отметили адвокаты.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Окончательное решение должен утвердить министр юстиции Австрии.

Экономическая правда