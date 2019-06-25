Адвокаты Фирташа разочарованы решением австрийского суда - заявление
Адвокаты Дмитрия Фирташа заявили, что разочарованы решением Верховного суда Австрии разрешить экстрадицию украинского олигарха в США.
Об этом они сообщили Экономической правде.
"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - отметили они.
Также адвокаты подчеркнули, что Фирташ никогда не занимался бизнесом в США.
"Он никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", - говорится в сообщении.
В действительности, отмечает сторона защиты, примечательным является тот факт, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Фирташа, а также никого другого в даче взяток.
"Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - отметили адвокаты.
Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.
Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.
Окончательное решение должен утвердить министр юстиции Австрии.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua