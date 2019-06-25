ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" 60 миллионов евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

Об этом со ссылкой на ЕБРР сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте банка, его совет директоров планирует рассмотреть этот проект 24 июля.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям.