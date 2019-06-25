ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа
Вторник, 25 июня 2019, 17:57
Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" 60 миллионов евро для финансирования закупки природного газа по импорту.
Об этом со ссылкой на ЕБРР сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению на сайте банка, его совет директоров планирует рассмотреть этот проект 24 июля.
Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям.
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