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ЕБРР может выделить "Нафтогазу" 60 миллионов евро кредита на закупку газа

Вторник, 25 июня 2019, 17:57

Европейский банк реконструкции и развития может предоставить НАК "Нафтогаз Украины" 60 миллионов евро для финансирования закупки природного газа по импорту.

Об этом со ссылкой на ЕБРР сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте банка, его совет директоров планирует рассмотреть этот проект 24 июля.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям.

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ЕБРР кредит Нафтогаз

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