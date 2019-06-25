Наследница Disney и Сорос выступили за налог на богатство в США

Джордж Сорос

Группа богатейших американцев, среди которых известный инвестор и миллиардер Джордж Сорос, обнародовала открытое письмо к кандидатам в президенты США на выборах 2020 года, призвав их ввести налог на богатство.

"Мы обращаемся ко всем кандидатам в президенты, будь то республиканцы или демократы, с просьбой поддержать введение умеренного налога на богатство одной десятой 1% самых богатых американцев - для нас", - говорится в обнародованном в интернете письме.

"Следующий доллар новых налоговых поступлений должны заплатить счастливые в финансовом отношения, а не американцы со средним и низким доходом", - подчеркнули авторы письма.

Кроме Сороса, подписи под документом поставили соучредитель Facebook Inc. Крис Хьюз, наследница киноимперии Disney Эбигейл Дисней и дочь вице-председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангера Молли Мангер.

В общем письмо подписали 19 человек, один из них - анонимно.

Авторы письма утверждают, что США несет моральную, этическую и экономическую ответственность за то, чтобы облагать еще большим налогом их богатство. Налог на богатство, по их словам, может помочь преодолеть климатический кризис, улучшить экономику, повысить результаты по охране здоровья, справедливо создать новые возможности и укрепить демократические свободы.

"Введение налога на богатство отвечает интересам нашей республики", - отмечается в письме.

Уже не впервые богатые граждане США говорят, что должны заплатить свою справедливую долю налогов. В 2017 году более 400 американских миллионеров и миллиардеров, включая Сороса и Стивена Рокфеллера, поставили свои подписи под обращением к Конгрессу, в котором призвали законодателей не снижать налоги для состоятельных граждан. По их мнению, сокращение налогов для богатых семей "еще больше усилит неравенство" и повысит госдолг.

Ранее в этом году Эбигейл Дисней, внучатая племянница Уолта Диснея и внучка основателя кинокомпании Walt Disney Co. Роя Диснея, выразила недовольство слишком большим, по ее мнению, размером вознаграждения главы компании Роберта Айгера, назвав "сумасшедшей" сумму в 65,6 млн долларов, которые тот вообще заработал в 2018 году.

Напомним:

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов и обеспечило ей 22 место в списке миллиардеров Bloomberg.

Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность.

Общее количество участников инициативы "Клятва дарения" (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.