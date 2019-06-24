"Ринг — значит ринг": Насалик ответил на предложение топ–менеджера "Нафтогаза"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик согласился на предложение руководителя газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова "решить спорные вопросы" на боксерском ринге.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я готов встретиться с Вами на ринге ... Вызываю Вас на "мужской разговор" - бой без правил. С местом и временем определимся", - написал Насалик.

Министр энергетики предложил предварительно обсудить, за что, собственно, "бить" друг друга.

"Во-первых, несете ли Вы полную ответственность за работу "Укргазвыдобування" с конца 2016 года до февраля 2019 года и, в частности, утилизацию тех 40 млрд грн, которые вы содрали с помощью тарифов на газ, под видом увеличения добычи газа?", - написал Насалик.

"Во-вторых, отстояли ли Вы свою честь после обвинения Вас в коррупции Вашим коллегой Витренко? ... Ради честных правил на газовом рынке, я ... вспомню свои соревнования по боям без правил в Свирской дивизии ВДВ", - добавил министр.

Напоминаем:

Руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов предложил Министру энергетики Игорю Насалику встретиться на боксерском ринге в Одессе.

Это была реакция на заявление министра о срыве планов по повышению добычи газа государственной компанией "Укргазвыдобування".

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Экономическая правда