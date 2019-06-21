Фаворов предложил Насалику обсудить спорные вопросы на боксерском ринге

Андрей Фаворов и Игорь Насалик (фото Насалика из его архива via vikna.if.ua, коллаж ЭП)

Руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов предложил Министру энергетики Игорю Насалику встретиться на боксерском ринге в Одессе.

Об этом Фаворов написал в Facebook в ответ на заявление министра о срыве планов по повышению добычи газа государственной компанией "Укргазвыдобування".

"Давайте побоксируем. Давайте подискутируем. Жду вас на ринге", - предложил он.

"Все запасы передавались в государственную компанию "Укргазвыдобування", которая с 2016 и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд кубометров до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата", - заявил Насалик изданию Главком.

Говоря о бывшем директоре госкомпании Олеге Прохоренко, министр заявил: "честно говоря, я бы набил ему морду".

Фаворов в ответ написал, что 6 июля на ринге в Одессе участвует в бое в рамках проекта "Бокс белых воротничков", и его оппонент может поменяться с Насаликом местами.

"Можем обсудить у вас в офисе. Если вам удобней, можем встретиться 6-го июля в Одессе на ринге", - написал Фаворов.

"На правах и.о. директора Укргаздобычи готов встретиться с вами в удобное для вас время чтобы обсудить перспективы, нашу инвестиционную программу, 4-летнюю историю получения лицензий и все то, что делает наш 20 000 коллектив, чтобы преодолеть естественное падение добычи на 1,5 млрд кубометров/год на месторождениях, истощенных на 85%", - написал Фаворов.

Напомним, бывшая фирма Фаворова будет поставлять "Укртрансгазу" дорогой газ.

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Экономическая правда