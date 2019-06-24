Из-за моратория на землю Украина в 2018 году потеряла более 22 миллиардов долларов ВВП
Из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украины в 2018 году потеряла 22,5 миллиардов долларов ВВП - это на 17% больше от его фактического уровня.
Об этом говорится в публикации Экономической правды.
"Без моратория ВВП Украины в 2018 году мог бы быть на 22,5 млрд долл или на 17% больше от фактического уровня. Это и есть цена моратория, которую платит вся Украина", - отмечают авторы публикации.
Проанализировав влияние моратория, авторы пришли также к выводу, что мораторий следует рассматривать как значительный структурный перелом, который сдвинул аграрный сектор страны на более низкую траекторию развития.
"Если бы не мораторий, то в 2018 году сельское хозяйство могло бы сгенерировать около 35,8 млрд долл добавленной стоимости вместо фактических 13,3 млрд долл", - подчеркнули авторы.
Читайте полный текст публикации: "Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость".
Напомним:
Мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, который с 2001 продолжался уже десять раз, охватывает более 66% территории Украины.
7 февраля в Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.
В то же время эксперты убеждены, что земельный пай после снятия моратория может стать хорошим средством вложения и сохранения денег для украинцев - не хуже, чем городская недвижимость или долларовые ОВГЗ.
Читайте об этом подробнее в колонке ЭП: "Кто и для чего будет покупать землю в Украине".
Экономическая правда
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