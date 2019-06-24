Конкурсы распределения участков на добычу газа должны быть прозрачными - газодобытчики

Определение победителей конкурсов соглашений о разделе продукции должно быть прозрачным, а все заявки претендентов - справедливо оценены.

Об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний.

"Ассоциация газодобывающих компаний выражает серьезную обеспокоенность и обращает внимание правительства, народных депутатов и общественности на ситуацию вокруг определения победителей конкурсов соглашений о разделе продукции, в частности, риска манипуляций при оценке заявок претендентов", - говорится в сообщении.

Чтобы привлечь новых игроков на рынок Украины и обеспечить высокий уровень конкуренции, Ассоциация проделала большой объем работ.

Например, открыла англоязычную платформу с подробной информацией о нефтегазовых участках и описанием процедур проведения торгов от ведущих юридических фирм.

А чтобы ознакомить инвесторов с перспективами газодобывающей отрасли Украины - совместно с посольствами, правительственными учреждениями, инвестиционными офисами и народными депутатами провела международные конференции в Лондоне и Киеве.

Кроме того, была проведена информационная кампания для популяризации будущих аукционов и конкурсов, информацию о которых размещали в более чем 20 ведущих международных профильных изданиях, подчеркнули в Ассоциации.

Это позволило вызвать беспрецедентный интерес со стороны отечественных и иностранных инвесторов. В результате на девять участков на суше было подано 24 заявки от 14 компаний, подчеркнули в Ассоциации.

В то же время в Ассоциации отметили, что определение победителей конкурсов должно происходить максимально прозрачно, а все заявки должны - оценены по понятным для всех единым принципам во избежание субъективизма.

"На это однозначно указывает как международная практика, так и рекомендации иностранных экспертов", - отметили в Ассоциации.

И добавили, что несоблюдение заблаговременно определенных четких "правил игры" будет иметь негативные последствия для имиджа украинской власти и создаст очевидный риск национальным интересам.

В Ассоциации убеждены: чтобы достичь энергетической независимости в Украине, нужно привлечь в отечественную газодобычу опытных и ответственных игроков.

"Поэтому газодобытчики призывают правительственную межведомственную комиссию во главе с министром энергетики и угольной промышленности ответственно и честно выбирать победителей конкурсов СРП, руководствуясь при этом исключительно государственными интересами", - отметили в Ассоциации.

Напомним:

Недавно в Минэнерго прошла рабочая встреча межведомственной комиссии по заключению нефтегазовых соглашений по распределению продукции.

Во время встречи обсудили конкурс на девять участков, признанных перспективными с точки зрения добычи на них газа, который изначально вызвал много вопросов.

Так, правительство объявило этот конкурс в крайне короткие сроки - потенциальным желающим принять в нем участие давали два месяца на предложения вместо принятых в мире 6-8 месяцев.

При этом условия для определения победителей были прописаны по принципу "кого захотим, того и признаем".

Впрочем, экспертное сообщество активно включилось в дискуссию, чтобы конкурс не превратился в традиционный коррупционный "распил".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Последний аккорд министра - следим за "распилом" газовых участков".

Экономическая правда