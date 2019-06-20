Новые вагоны в киевском метро могут появиться до конца 2020 года

Власти Киева планируют начать закупать новые вагоны для столичного метрополитена за средства ЕБРР в 2020 году.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян во время инспекции строительства метро на Виноградарь, передает ЦТС.

"Касательно дополнительных поездов, мы уже находимся на стадии подписания кредитного договора с ЕБРР на приобретение новых вагонов метрополитена. Мы очень хорошо понимаем, что подвижной состав, который сегодня есть, находится в изношенном состоянии. У нас были трудности, были арестованы счета. Но сейчас ситуация разрешилась и мы уже находимся в том положении, когда мы можем заново привлекать финансирование, чтобы закупать новую технику", - отметил он.

По словам Давтяна, подписание кредитного договора на закупку новые вагонов метро может состояться в течение ближайших трех месяцев. В этом случае Киевский метрополитен сможет начать получать новые вагоны до конца следующего года.

Напомним, мобильные операторы прогнозируют запуск 4G в киевском метро в конце 2019 года.