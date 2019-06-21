Мобильные операторы готовы частично отказаться от 4-недельной тарификации — АМКУ

Мобильные операторы "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" признали проблему тарифов, однако только частично готовы отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу.

Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Мария Процишен, передает "Интерфакс-Украина".

"Каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц", - сообщила Процишен.

Кроме того, по словам государственного уполномоченного АМКУ, операторы также готовы в каждом тарифном плане указывать стоимость за один день для обеспечения сравнительной способности потребителя.

Процишен добавила, что АМКУ объявил перерыв по этому делу до 27 июня 2019 года.

"Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не будет. Станет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента", - подытожила она.

Напомним:

По данным Антимонопольного комитета, "большая тройка" мобильных операторов сократила срок действия ряда тарифных планов до четырех недель (28 дней).

Так, в августе 2018 года о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты заявил lifecell.

До этого на расчетный период в четыре недели перешли также "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В сентябре 2018 года АМКУ начал расследование факта изменения мобильными операторами расчетного периода в тарифных планах.

Как отмечалось, всего за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией приходится платить за связь 13 раз.

В марте 2019 года Vodafone вернул ежемесячную абонплату, не дождавшись решения АМКУ.