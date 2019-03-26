Vodafone вернула ежемесячную абонплату, не дождавшись решения АМКУ

"Vodafone Украина" официально с 22 марта 2019 внесла изменения в свои тарифные планы, изменив расчетный период с четырех недель на один месяц.

Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен, передает "Интерфакс-Украина".

"В частности, речь идет о таких тарифных планах как Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а также Vodafone Family и Vodafone Family Plus", - отметила она, подчеркнув, что еще ряд тарифных планов оператора переведены в архив, а по другим тарифным планам с 4-недельным расчетным периодом компания планирует принять решение в ближайшее время.

Антимонопольный комитет Украины 15 апреля проведет заключительные слушания по расчетному периоду в четыре недели, ранее установленному "большой тройкой" операторов мобильной связи в своих тарифных планах.

Как сообщила Процишен, "Киевстар" отстаивает свои позиции по четырехнедельному расчетному периоду, хотя, по сути, признает, что ее внутренние правила предоставления телекоммуникационных услуг не разграничивают полностью понятия абонплаты и платы за пакет услуг.

Компания lifecell, по словам госуполномоченного АМКУ, с момента открытия дела не предоставила комитету дополнительной аргументации в подтверждение своей позиции, которая заключается в том, что оператор может изменять расчетный период.

Процишен также отметила, что соответствующим постановлением Кабинета министров установлено, что "расчетным периодом является текущий календарный месяц" без привязки к абонплате. В то же время, постановление предусматривает возможность операторов изменять/устанавливать тарифы, наполненность тарифного плана конкретным перечнем услуг, а также срок действия тарифных планов или услуг.

"Дополнительно отмечу, что мелкие операторы мобильной связи устанавливают своим расчетным периодом исключительно месяц и не разделяют позиций крупных операторов по суженному толкованию норм вышеуказанного постановления Кабмина, что давало бы возможность изменять расчетные периоды в произвольном порядке", - подчеркнула Процишен.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов за сокращение действия тарифов на мобильную связь до 28 дней.

При этом расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах АМКУ начал еще в сентябре 2018 года.

В августе 2018 года lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех - в сентябре.

Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

Таким образом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

Ранее АМКУ выиграл у "Киевстара" дело о посекундной тарификации.