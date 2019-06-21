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Гривня подешевела к евро на 30 копеек

Пятница, 21 июня 2019, 09:00
 

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,37 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,82 гривни (на 20 июня - 29,51 гривни).

Напомним:

20 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,40 гривни за доллар.

20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Экономическая правда

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