Гривня подешевела к евро на 30 копеек
Пятница, 21 июня 2019, 09:00
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 21 июня на уровне 26,37 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,82 гривни (на 20 июня - 29,51 гривни).
Напомним:
20 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,40 гривни за доллар.
20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.
Экономическая правда
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