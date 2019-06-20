Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке поползла вверх

Четверг, 20 июня 2019, 17:20
 

20 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,34 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,31 - 26,34 гривни;

Евро - 29,72 - 29,75 гривни.

Напоминаем:

20 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,40 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару почти на 6 копеек, установив его на 20 июня на уровне 26,33 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

финансы межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина может получить 500 миллионов евро макрофина уже до конца года 20 июня 2019, 16:15
Гривня на межбанке удерживает позиции 18 июня 2019, 17:44
Фонд гарантирования сообщил, сколько средств у него на счетах 18 июня 2019, 13:58
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!