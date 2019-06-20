Украина получила 1 миллиард евро от размещения бондов

20 июня Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа в объеме 1 миллиард евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

"Семилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации, номинированные в евро", – отмечается в сообщении.

По данным Минфина, инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска объемом 1 млрд евро – 32%, 27%, 17% и 13% выпуска соответственно.

Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Как сообщалось, 13 июня Украина разместила семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%.

Экономическая правда