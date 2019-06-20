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Зеленский рассказал, о чем договорился с Ахметовым, Пинчуком и Коломойским

Четверг, 20 июня 2019, 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса рассказал о своих договоренностях с олигархами.

Об этом сообщила журналистка Галина Калачева в Facebook.

"Пинчук профинансирует 24 квартиры и заниматься вопросами военнослужащих на Донбассе", - рассказал Зеленский.

"С Ринатом Ахметовым мы договорились не только об отмене формулы Роттердам +, но и о том, что он будет вкладывать в медицину на Донбассе и поддерживать регион. Стоит начать с преобразования Роттердам +, на Роттерадам-. Это как раз тот случай, когда замена "плюс" на "минус" даст Украине "плюс"", - сказал президент.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - заявил Зеленский.

"С остальными еще не встречался. Наверное, где-то прячутся", - пошутил он.

Отметим, Зеленский также рассказал о роли государства в экономике на ближайшие 5 лет.

Экономическая правда

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Зеленский Ахметов Пинчук авиация

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