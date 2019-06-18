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Украина может активизировать экономические отношения с Францией

Вторник, 18 июня 2019, 09:30

Президент Владимир Зеленский выступает за активизацию экономических и культурных отношений Украины с Францией.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после их встречи 17 июня в Париже, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили активизацию украинско-французских отношений. Есть совместный интерес сделать качественный прорыв в двустороннем сотрудничестве, которое уже развивается достаточно динамично", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина ожидает от французских компаний качественных товаров и услуг, справедливой конкуренции, создания рабочих мест в Украине.

При этом Зеленский подчеркнул, что его команда работает над "уничтожением коррупции, адской бюрократии, обеспечением независимости украинских судей для комфортного бизнес-климата" в Украине.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что IT-технологии и компании в Украине очень быстро развиваются. По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию.

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Франция Зеленский

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