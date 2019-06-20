Суд лишил Минобороны 34 тысяч квадратов жилья в "Новопечерских Липках"

Суд отказался признать недействительными дополнительные соглашения, по которым уменьшилось количество метров жилья и способ определения доли Минобороны в жилом комплексе "Новопечерские липки" в Печерском районе Киева.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 5 июня, сообщают "Наші гроші".

Суд установил, что в апреле 2005 года Минобороны и ООО "Будспецсервис" заключили договор об урегулировании отношений по генеральному договору 2003 года о строительстве жилья для военнослужащих ВСУ.

В нем стороны определили порядок строительства комплекса объектов на участке площадью 19,55 га территории военного городка № 2 по ул. Подвысоцкого, 2 в Киеве. При этом исходили из того, что доля жилья Минобороны составляла 25% от запланированного объема общей жилой площади.

В дальнейшем в том же 2005 году они подписали два дополнительных соглашения, по которым договорились о выкупе фирмой доли Минобороны. Определение цены доли было поставлено в зависимость от данных сообщения "Киевпроекта" об общей площади жилых домов, которые могут быть построены на участке. На основании этих данных было уменьшено ранее запланированные экономические показатели предмета договора и размер расчетов за него.

А дальше в начале 2006 года стороны заключили дополнительное соглашение о прекращении договорных обязательств в связи с полным выполнением условий генерального договора.

Минобороны в конце 2018 обратилось в суд с требованием признать указанные дополнительные соглашения недействительными, ссылаясь на то, что заключило их в результате ошибки относительно обстоятельств, имеющих существенное значение. Минобороны отметил, что общая площадь жилой части комплекса в итоге составляет 402 тыс кв м, а не 204 тыс кв м, как указано в детальный план территории Печерского района. Киев. Минобороны указало, что было лишено права на получение 34 тыс кв м жилья.

Суд в удовлетворении иска Минобороны отказал, поскольку отсутствуют основания для признания их недействительными из-за подписания их под влиянием заблуждения. По словам суда, не имеет правового значения ошибка относительно расчета получения пользы от совершенной сделки. Поэтому, как отметил суд, ссылки Минобороны на предоставление ему недостоверной информации и введение в заблуждение относительно объема возможного жилищного строительства на территории военного городка при заключении спорных дополнительных соглашений не дают оснований для признания последних недействительными в соответствии с положениями ст. 229 ГК Украины.

Напомним, что в 2014 году Минобороны уже судилось в ООО "Будспецсервис" с требованием признать недействительными указанные выше дополнительные соглашения. Однако тогда суды решали вопрос соответствия этих соглашений требованиям действующего градостроительного законодательства и объема гражданской дееспособности лица, их подписала от имени Минобороны. Суды всех трех инстанций отказались удовлетворить иск Минобороны.

Кроме того, 10% квартир в жилом комплексе на ул. Профессора Подвысоцкого в ООО "Будспецсервис" не смогла отсудить Киевская горгосадминистрация.

ООО "Будспецсервис" было основано в 2003 году компаниями "Мейнлайн Кэпитал Инк" (Виргинские острова) и "Инвест-Финанс" (Киев). С 2007 года учредителями фирмы были киевские ООО "Юкрейниан Девелопмент Партнерс" и ООО "Компания по управлению активами "ЮДП Эссет Менеджмент", а также компания "Медиа Провайдер Лтд." с Виргинских островов, которую в 2008 году сменила кипрская компания "Негус Венчерз Лимитед". Руководителем "Стройспецсервис" является Александр Чуканов.

Автором ЖК "Новопечерские липки" является инвестиционно-девелоперская компания UDP, мажоритарным акционером которой является экс-нардеп Василий Хмельницкий.

По факту нанесения ущерба Минобороны по указанному договору, уголовное производство расследовала Генпрокуратура.

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