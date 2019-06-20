Индекс потребительских цен в Украине вышел на уровень 2013 года

Индекс потребительских настроений в мае 2019 года по сравнению с апрелем вырос на 11,2 пункта – до 82,8 по 200-балльной шкале.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens, сообщает Интерфакс-Украина.

"Второй месяц подряд индекс потребительских настроений стремительно растет (в апреле рост составил 6,3 пункта – ред.). По итогам мая 2019 года индекс вышел на уровень 2013 года", – комментируют аналитики Info Sapiens.

Они отметили, что в Киеве индекс приблизился к отметке 100.

Авторы исследования при этом отмечают, что рост является "следствием оптимизма избирателей в отношении вступления в должность нового президента и позитивных ожиданий относительно будущих парламентских выборов".

Они указали, что наибольшим оказался прирост индексов ожидаемого роста доходов и экономики в ближайший год.

Положительным настроениям потребителей также способствует стабильная ситуация на валютном рынке, что отражается в падении индекса девальвационных ожиданий сразу на 20,2 пункта – до 123,4, отмечается в исследовании.

Согласно ему, майский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы по отношению к апрелю снизился на 0,3 пункта – до 109,6, индекс инфляционных ожиданий - на 2,1 пункта, до 175,8.

Украинцы в мае также были склонны делать крупные покупки: соответствующий индекс вырос на 2,4 пункта – до 82,3. Позитивный тренд также коснулся ожидаемых изменений материального положения: соответствующий индекс вырос на 15,2 пункта, достигнув уровня 86,2, говорится в исследовании.

В целом, согласно ему, индекс экономических ожиданий в мае вырос на 14,5 пункта - до 90,4.

С июня 2000 года GfK Ukraine проводила исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в стране. С 2019 года его проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тысяча респондентов.

Напомним:

В июле 2018 года потребительские настроения украинцев ухудшились из-за опасений девальвации.

В августе 2018 года экономические настроения украинцев - улучшились.

Как сообщалось в апреле 2019 года, глобальная экономика вступила в период "синхронного замедления".

Экономическая правда