СМИ: Мировая экономика начала "синхронно замедляться"

Глобальная экономика вступила в период "синхронного замедления".

Об этом говорится в исследовании The Financial Times и аналитического центра Brookings.

Индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели ухудшаются.

Как сообщается, речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно обратить вспять.

В странах с развитой экономикой сохраняется высокий уровень госдолга, говорится в отчете. Это препятствует применению налоговых и бюджетных методов стимулирования роста экономики.

В США снижаются темпы роста таких базовых показателей, как занятость и розничные продажи. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям.

Это, как указывают авторы исследования Федерального резервного банка Сан-Франциско, может быть индикатором предстоящей экономической рецессии.

Темпы экономического роста в Европе снижаются вслед за экономикой Германии.

Министерство экономики и энергетики Германии резко сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8% до 1% в 2019 году, связав это с последствиями Brexit и торговыми конфликтами США и Китая.

Прогноз Еврокомиссии по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%.

В исследовании выделяется три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту.

Первый — потеря импульса роста в развитых экономиках, что окажет прямое влияние на объемы импорта и трансграничные потоки товаров.

Второй — ухудшение потребительских настроений и индексов делового климата, ведущее к снижению спроса и падению инвестиций в производственный капитал.

Третий фактор — геополитические риски, в том числе рост популизма.

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