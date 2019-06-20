Еще один банк Украины подключился к Apple Pay

Apple Pay стал доступен владельцам карт "Райффайзен Банк Аваль".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Держатели платежных карточек Mastercard и Visa, выпущенных Райффайзен Банком Аваль, получили возможность пользоваться Apple Pay - легким, безопасным и частным платежным инструментом, который меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство", - говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что этот платежный инструмент - безопасный и конфиденциальный.

"Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" устройства", - рассказали в банке.

При этом каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократном секретному коду, который генерируется динамически.

Чтобы настроить Apple Pay, нужно лишь добавить кредитную или дебетовую платежную карточку через приложение Wallet.

В магазинах платить с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

"Apple Pay дает возможность очень просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X, iPhone XS и XS Max, а также iPhone XR для подтверждения операции через Face ID", - объяснили в Райффайзен Банке.

Подробнее об Apple Pay читайте на сайте.

АО "Райффайзен Банк Аваль" зарегистрировано 27 марта 1992 года. С октября 2005 года банк стал частью австрийской банковской группы Райффайзен Банк Интернациональ АГ. По состоянию на 31 марта 2019 Группа Райффайзен владела 68,27% акций банка, Европейский банк реконструкции и развития - 30%.

Напомним:

Платежная система Apple Pay начала работу в Украине в мае 2018 года.

Первым для своих клиентов систему Apple Pay подключил Приватбанк.

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Экономическая правда