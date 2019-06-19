Я знакома с Коломойским и не нравлюсь ему — Рожкова

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова считает, что Игорь Коломойский хочет "привлечь к ответственности" их с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой не только из-за денег, но также из-за личной неприязни.

Об этом она сказала в интервью ЭП.

"Мне кажется, что мы с Гонтаревой не очень ему нравимся. Есть профессиональные отношения, а есть личные. Поскольку мы с Игорем Валериевичем знакомы — в отличие от депутата Савчука, которого я не знаю, — могу сказать, что мы не вызываем у него симпатию", - сказала Рожкова.

Отметим, нардеп от "Батькивщины" Юрий Савчук в конце мая подал иск в Окружной административный суд города Киева c требованием запретить Рожковой работать в НБУ.

В НБУ заявили, что основание для увольнения заместителя председателя Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено.

Читайте интервью полностью: Замглавы НБУ Екатерина Рожкова. О манипуляциях Коломойского, будущем Приватбанка и НБУ

Экономическая правда