Wizz Air приобретет 20 самолетов Airbus до 2026 года
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приобретет 20 новых самолетов Airbus A321XLR, которые поставит до 2026 года, увеличив собственный авиапарк до 276 самолетов.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
Отмечается, что это позволит Wizz Air значительно расширить маршрутную сеть и сообщения тех направлений, которые пока недоступны.
"Сегодня мы выполняем отдельное количество 5-6 часовых рейсов, а с самолетами серии XLR сможем предлагать отличные стоимость и сервис на 7-8 часовых перелетах", - сказал гендиректор Wizz Air Джозеф Варади.
Отмечается, что A321XLR является наиболее экономически эффективным самолетом такого типа.
"Экономические характеристики самолетов Airbus A321XLR расширят наши конкурентные преимущества для стимулирования спроса на авиаперевозки в Центральной и Восточной Европе и за ее пределами, а также способствуют уменьшению воздействия на окружающую среду. Самолеты A320neo являются чрезвычайно эффективными - они позволяют улучшать работу Wizz Air в рамках бизнес-модели "лоу-кост" и способствуют бесспорном лидерству по издержкам", - резюмировали в компании.
Напомним, в мае Wizz Air официально открыл базу в Кракове и планирует открыть "дочку" в Украине до конца года.
Экономическая правда
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