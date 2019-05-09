Wizz Air официально открыл базу в Кракове

База венгерской авиакомпании Wizz Air была официально открыта в Краковском аэропорту 8 мая.

Об этом со ссылкой на Rynek Lotnizcy сообщает ЦТС.

"В ближайшем будущем Wizz Air предложит пассажирам 18 новых рейсов по интересным направлениям в Европе и по всему миру", – заявил президент аэропорта Радослав Влошек на открытии.

Отмечается, что венгерский перевозчик объявил о намерении открыть базу в Кракове еще в ноябре прошлого года. Размер инвестиций, включая три самолета, был оценен в 240 млн долл.

Помимо открытия новой базы, компания объявила о планах открыть новые маршруты.

"Мы начали 12 новых маршрутов, и мы очень рады следующим шести, которые начнутся в августе и сентябре", – отметил заместитель президента Wizz Air Стивен Джонс.

Он добавил, что к сентябрю Wizz Air будет летать из Кракова в 18 пунктов назначения в 15 странах, создавая рабочие места для более 550 человек в смежных отраслях.

Краковский аэропорт является 25-й базой венгерских авиакомпаний в растущей сети стыковок.

Wizz Air разместит три Airbus A321 в Кракове в мае, августе и сентябре этого года. Пассажиры смогут летать в Лондон, Киев, Ниццу, Турку, Донкастер, Бари, Биллунд, Катанья, Харьков, Рим, Осло, Ларнака, Турин, Кутаиси, Тель-Авив, Рейкьявик, Бирмингем, Эйндховен.

Напомним, в прошлом году Wizz Air решил закрыть свою базу в аэропорту словацкого города Кошице и сократить маршрутную сеть.