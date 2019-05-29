Аграриев могут оштрафовать на полмиллиона за отсутствие лицензии на хранение топлива

С 1 июля 2019 года в Украине вступают в силу изменения, внесенные Законом Украины № 2628-VIII, которые, в том числе, касаются аграриев в части хранения агропредприятиями горючего.

Об этом сообщает Всеукраинская аграрная рада на своем сайте.

Речь идет о ЗУ № 2628-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

Согласно этим изменениям, аграрии до 1 июля должны получить лицензию на хранение топлива на своей территории.

Те аграрии, которые не успевают получить лицензии на хранение топлива до 1 июля, заплатят по 500 тысяч гривень штрафа, отметили в ВАР.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди членов ВАР, большинство аграриев не успевают до 1 июля оформить нужные документы.

"В нем приняло участие более 100 агропредприятий. И практически 97% ответили, что у них нет полного комплекта документов, и они не смогут до 1 июля их получить. А штрафная санкция за отсутствие лицензии - полмиллиона гривень", - пояснили в ВАР.

Чтобы получить лицензию, нужно представить следующие документы: право собственности или право пользования земельным участком, где расположен резервуар; акт ввода в эксплуатацию и акт готовности объекта; разрешение на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации машин, механизмов оборудования повышенной опасности.

Напомним:

За первый квартал 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса из Украины в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4%.

В то же время из-за неэффективности государственных агропредприятий Украина теряет ежегодно 1,6 миллиарда.

Ранее заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук рассказал, что более 70% аграриев считают свой бизнес незащищенным от рейдерства.

По словам эксперта, проблема рейдерства в последние годы приобрела в Украине угрожающие масштабы.

По статистике Генпрокуратуры, с 2014 года в нашей стране произошло более 1700 случаев незаконного захвата урожаев и имущества. Однако реальная цифра может быть вдвое больше, ведь правоохранители не отмечают, что случаи рейдерства обычно регистрируются под другими статьями и не попадают в официальные данные.

Подробнее об основных причинах беззакония читайте в колонке ЭП: "Аграрии против рейдеров: на чьей стороне власть?".

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Экономическая правда